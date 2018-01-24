الشيوخ الأمريكي يؤيدون تولي باول رئاسة مجلس الاحتياطي

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبحسب وكالة رويترز فإن المجلس وافق بأغلبية 85 صوتا مقابل 12 على تعيين جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "في خطوة من المرجح أن تضمن استمرار السياسة النقدية".





وكان الرئيس دونالد ترامب قد رشح باول (64 عاما) في نوفمبر تشرين الثاني ليحل محل جانيت يلين على رأس البنك المركزي الأمريكي. والمحامي والمصرفي الاستثماري السابق عضو بمجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي منذ 2012.