رفض حظر سيارات فولكسفاغن التي تعمل بالديزل في دوسلدورف في ألمانيا

وتقول المنظمة البيئية إنه يجب وقف سيارات فولكسفاغن التي تعمل بالمحرك "إي.أيه 189 إي.يو5" عن العمل، وكذلك سحب تراخيص عمل مراكز استخراج تراخيص تشغيل السيارات التي فشلت في كشف التلاعب.
وتضم قائمة المدن المطلوب وقف تشغيل سيارات الديزل فيها أيضا برلين، وفرانكفورت، وهامبورغ، وهانوفر، وكولونيا، وماينز، وميونيخ، وشتوتجارت، وفايسبادن.
كانت فضيحة العوادم قد تفجرت في أيلول/سبتمبر 2015، عندما اعترفت فولكسفاغن باستخدام برنامج كمبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية الصادرة أثناء تشغيل السيارات على الطرق، وكان هذا البرنامج كان موجودا في حوالي 11 مليون سيارة تعمل بمحركات ديزل في مختلف أنحاء العالم.
ومنذ اعترافها دفعت فولكسفاغن حوالي 24 مليار دولار في تسويات وكتعويضات، منها 2.8 مليار دولار كغرامة جنائية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)