انخفاض الأسهم الأوروبية بسبب "آبل"

انخفضت الأسهم الأوروبية، في التعاملات المبكرة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في الوقت الذي اتخذت فيه الأسواق العالمية اتجاه العزوف عن المخاطرة مع تكبد القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

© Sputnik. Ruslan Krevobok الأسهم الأوروبية تواصل الصعود

وافتتح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بتراجع 0.6 بالمئة، قبل أن ينخفض قليلا بنسبة 0.4 في المئة عند مستوى مماثل لمؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو والمؤشر داكس الألماني.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن هذه الانخفاضات تأتي بعد جلسات تداول شهدت خسائر في آسيا وول ستريت تسبب في جزء منها انخفاض أسهم آبل.

وجاءت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية على رأس قائمة القطاعات الخاسرة منذ بداية العام حتى الآن، في الوقت الذي يبيع فيه المستثمرون أسهم تلك القطاعات لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي، فيما تصدرت أسهم شركات التعدين والخدمات المالية قائمة الخاسرين، مع انخفاض معظم القطاعات.

ومن جهة أخرى، نزلت أسهم قطاع الموارد الأساسية 1.4 في المئة، لتتصدر القطاعات الهابطة في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار المعادن متضررة من ارتفاع الدولار.

يذكر أن أسهم أنجلو أمريكان كانت من بين أكبر الأسهم الخاسرة، وكانت أسهم بنكي آي.إن.جي وإتش.إس.بي.سي وشركتي التأمين أكسا وبرودنشال من بين أكبر الأسهم انخفاضا بين الشركات المالية.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك في أوروبا 0.8 في المئة وهبط مؤشر قطاع الخدمات المالية 0.7 في المئة.