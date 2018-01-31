ارتفاع الأسهم السعودية وتراجع بورصتي دبي وقطر

صعدت البورصة السعودية، اليوم الأربعاء، بدعم من أسهم شركات الأسمنت، وسجلت أسواق رئيسية أخرى في المنطقة أداء ضعيفا، حيث تراجعت بورصة دبي تحت ضغط من أسهم القطاع العقاري.

© Sputnik. Ruslan Krivobok دعوى إيرانية لاستعادة نحو 5 مليار دولار من البورصة الألمانية

وارتفع المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.3 بالمئة، مع صعود أسهم 13 من 14 شركة للأسمنت مدرجة في تداول مكثف غير معتاد.

كما ارتفع سهم أسمنت الجوف 5.4 بالمئة، وقفز سهم أسمنت تبوك بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 في المئة.

وأدى تراجع صناعة البناء، لتسجيل قطاع الأسمنت أرباحا ضعيفة في 2017، لكن بعض المستثمرين يتوقعون أن يكون عام 2018 أكثر قوة مع زيادة الإنفاق الحكومي في خطة الميزانية، بحسب وكالة "رويترز".

وقال محلل سعودي إن تبوك قادت صعود القطاع في أعقاب تقرير إعلامي بأن الحكومة بدأت ترسية عقود في مشروعها نيوم لبناء منطقة ضخمة للأعمال في شمال غرب المملكة. وتقع تبوك بالقرب من موقع نيوم.

وصعد سهم أكبر مصرف في المملكة (البنك الأهلي التجاري) 2.6 بالمئة، بدعم من موجة شراء في النصف ساعة الأخيرة من جلسة التداول.

وتجاوزت الأسهم الهابطة تلك التي حققت مكاسب بواقع 107 إلى 73، وتراجع سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 1.9 بالمئة.

ومن جهة أخرى هبط مؤشر سوق دبي 1.3 بالمئة، مع تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 1.6 في المئة.

كما هبط أيضا سهما ديار للتطوير وداماك العقارية 2.2 و2.0 في المئة على الترتيب، فيما تراجع سهم بنك دبي الإسلامي 2.1 في المئة، بعدما هبط 4.6 بالمئة في الجلسة السابقة في أعقاب الإعلان عن خطط لإصدار أسهم جديدة.

وشهد مؤشر بورصة قطر انخفاضا 1.3 في المئة، بفعل موجة مبيعات لجني الأرباح في السوق.

وتجاوزت الأسهم الخاسرة تلك التي حققت مكاسب بواقع 33 إلى سبعة، فيما هبط سهم بنك قطر الأول 0.7 بالمئة، وكان الأكثر تداولا في السوق.