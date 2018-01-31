استقرار الروبل أمام اليورو ونموه أمام الدولار

ذكر تجار البورصة، أن الروبل الروسي استقر، مساء اليوم الأربعاء، أمام اليورو، وارتفع أمام الدولار تعويضا لتقلبات أسعار العقود الآجلة، حيث استقرت العملة الأوروبية عند مستويات فوق علامة 1.24 دولار مقابل اليورو الواحد

© REUTERS/ Esam Omran Al-Fetori كيف احتفل الليبيون بتراجع الدولار أمام الدينار الليبي

موسكو — سبوتنيك . كشفت بيانات بورصة موسكو أنه بحلول الساعة 20.28 بتوقيت موسكو [17:28 غرينتش] انخفض سعر الدولار لحسابات يوم "غد" بمقدار 0.16 روبل إلى 56.23 روبل، في حين ارتفع سعر اليورو بـ 0.02 روبل إلى 69.93 روبل مقابل اليورو الواحد.

ويرى الخبراء أن محاولات أسعار النفط للاستقرار فوق علامة 69 دولارا للبرميل هي التي تدعم العملة الروسية، في حين انخفضت مخزونات البنزين في الأسبوع الماضي في 26 كانون الثاني/ يناير بمقدار 2 مليون برميل، فضلا عن تراجع مخزونات ناتج التقدير بنفس المقدار أي مليوني برميل.

مع ذلك لا يزال نشاط تداول أسواق العملة الداخلية منخفضا وسط استيعاب المستثمرين "تقرير الكرملين" الأمريكي والتعليقات حول إمكانية فرض قيود على التداولات بالأدوات الائتمانية بالروبل.

ونتيجة لذلك، انخفض مساء اليوم سعر "الذهب الأسود" المقوم بالروبل دون مستوى 3.85 ألف روبل للبرميل، في حين تراجع الدولار أمام الروبل بنسبة 0.3 بالمئة واستقر اليورو.

توقعات الخبراء

يقول بوغدان زفاريتش من شركة استثمار "فريدوم فايننز"، أن العملة تواصل تعزيزها فوق خط دعم 56 عند مستوى روبلا.

© REUTERS/ JOSE LUIS GONZALEZ ارتفاع الدولار يتسبب في انخفاض الذهب

وقال زفاريتش "الجدير بالذكر، أنه على الرغم من افتقار الدعم من جانب الفترة الضريبية، يشعر الروبل بالثقة بنفسه إلى حد ما، وفي حال استئناف نمو أسعار النفط، فلا يمكن استبعاد محاولات الدولار لاختراق هذا الدعم إلى الأسفل".

من جانبه رأى تيمور نيغماتولين من شركة السمسرة "أوتكريتيه بروكير" أن الروبل مدعوم بتدفقات الرأسمال إلى سندات القرض الفدرالي الروسي.

وقال نغماتولين: "اليوم، وزعت وزارة المالية في السوق إصدارين بإجمالي قيمة 30 مليار روبل [أي ما يعادل 533 مليون دولار] وبإعادة الاكتتاب لعدة مرات، حيث تجاوز حجم الطلب 108 مليار روبل [أي 1.9 مليار دولار]، وتجدر الإشارة إلى أن زيادة الطلب على أدوات الائتمان في روسيا [وبالتالي الروبل] تعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية الحقيقية والطابع "اللين" غير المتوقع لـ"تقرير الكرملين" الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أصدرت ليلة الثلاثاء الماضي، ما يسمى بـ"قائمة الكرملين"، والتي تتضمن أسماء جميع أعضاء قيادة الدولة الروسية وكبار رجال الأعمال تقريبا، في المجموع أكثر من 200 شخص، وتم إعداد هذه القائمة بموجب القانون "حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" الذي اعتمدته الولايات المتحدة صيف عام 2017.