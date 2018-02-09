"المركزي الصيني" يطرح تريليوني يوان في عطلة نهاية السنة القمرية

قال البنك، اليوم الجمعة 9 فبراير / شباط، إنه أصدر سيولة مؤقتة بنحو تريليوني يوان أو ما يعادل 316.28 مليار دولار، لتغطية الطلب على النقد في أيام العطلة.

وأعلن البنك المركزي الصيني، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، أنه سيسمح لبعض البنوك التجارية بالاحتفاظ باحتياطيات أقل للمساعدة في التأقلم مع الطلب القوي على السيولة قبل العطلة القادمة.