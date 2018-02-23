ارتفاع الدولار وتراجع أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب تراجعا، اليوم الجمعة، حيث تتجه لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية منذ ديسمبر/ كانون أول، الماضي، مع ارتفاع الدولار خلال الأسبوع.

© Sputnik. Oleg Lastochkin السودان يبحث مع شركات روسية عملها في إنتاج الذهب

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية، 0.4 % إلى 1326.65 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش، بحسب "رويترز".

ويتجه الذهب للهبوط للجلسة الخامسة بين ست جلسات، وفقد 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي، في أكبر هبوط من نوعه منذ الأسبوع المنتهي في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2017، كما نزل المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1328.40 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 90.027، ولامس المؤشر أعلى مستوياته في عشرة أيام عند 90.235 أمس الخميس.

وكان الدولار قد بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 88.253 أواخر الأسبوع الماضي، ويتجه للصعود نحو واحد بالمئة هذا الأسبوع.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.57 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1039.74 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 994.20 دولار للأوقية.