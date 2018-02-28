بغداد: لا مانع من عمل "روسنفط" الروسية في جميع حقول كركوك

قال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، إن بغداد لا تمانع توسيع نطاق عمل شركة "روسنفط" الروسية في جميع حقول محافظة كركوك، بعد التنسيق والاتفاق مع شركة "BP" البريطانية.

© Sputnik. Boris Babanov العراق يزيد الطاقة الإنتاجية لمصفاة نفط كركوك

بغداد — سبوتنيك . وأضاف اللعيبي، خلال لقائه المدير الإقليمي لشركة "روسنفط" الروسية ، ديديه كاسيميرو، اليوم الأربعاء 28 فبراير / شباط: "جميع الاتفاقات والعقود في الأراضي العراقية يجب أن تتم عن طريق الحكومة الاتحادية ووزارة النفط".

وتابع: "على جميع الدول والشركات العالمية أن تحترم ذلك ولا تحيد عنه"، لافتا إلى عدم وجود مانع أمام "روسنفط" الروسية من توسيع نطاق عملها في جميع حقول محافظة كركوك النفطية بعد التنسيق والاتفاق مع شركة "BP" البريطانية".