أمريكا تتوقع استمرار "غازبروم" بتزويد الغاز لأوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذرر ناويرت، أن الولايات المتحدة تتوقع، أن تستمر "غازبروم" بتزويد الغاز لأوكرانيا.

واشنطن — سبوتنيك. وكتبت ناويرت على صفحتها في "تويتر": إن "إمدادات ونقل الغاز لا ينبغي أبدا، أن يكون سلاحا سياسيا، ونحن نتوقع، أن" غازبروم" ستزود الغاز إلى خط أنابيب النقل الأوكرانية وفقا لقرار تحكيم ستوكهولم. ويتعين على روسيا، أن تثبت أنها مورد للغاز موثوق به ".

© Sputnik. Maksim Blinov غازبروم تعتزم فسخ عقود تصدير الغاز مع أوكرانيا

وكانت محكمة ستوكهولم للتحكيم قد أصدرت، يوم 28 فبراير/ شباط، قرارا يلزم شركة " غازبروم " الروسية بدفع تعويض قدره 4.63 مليار دولار لأوكرانيا مقابل عدم تسديد رسوم ترانزيت الغاز. وبنتائج جلستي المحكمة في ستوكهولم يجب على غازبروم دفع تعويض قدره 2.56 مليار دولار لصالحها.

من جانبها أكدت "غازبروم"، عدم موافقتها على قرار تحكيم ستوكهولم بناء على دعوى "نافطوغاز" بموجب عقد نقل الغاز، وستدافع عن حقوقها بكل الوسائل القانونية.

وكان رئيس شركة "غازبروم" الروسية، ألكسي ميلر، قد أعلن في وقت سابق أمس الجمعة، أن الشركة باشرت بمعاملات فسخ العقد مع "نافطوغاز" لتصدير وترانزيت الغاز، مشيرا إلى أن قرارات تحكيم ستوكهولم خلقت نوعا من الخلل في موازنة المصالح ومواصلة العمل وفق العقود مع "نافطوغاز أوكرانيا" أصبح غير مجد اقتصاديا لـ "غازبروم".