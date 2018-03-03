أمريكا تتوقع استمرار "غازبروم" بتزويد الغاز لأوكرانيا

واشنطن — سبوتنيك. وكتبت ناويرت على صفحتها في "تويتر": إن "إمدادات ونقل الغاز لا ينبغي أبدا، أن يكون سلاحا سياسيا، ونحن نتوقع، أن" غازبروم" ستزود الغاز إلى خط أنابيب النقل الأوكرانية وفقا لقرار تحكيم ستوكهولم. ويتعين على روسيا، أن تثبت أنها مورد للغاز موثوق به ".
من جانبها أكدت "غازبروم"، عدم موافقتها على قرار تحكيم ستوكهولم بناء على دعوى "نافطوغاز" بموجب عقد نقل الغاز، وستدافع عن حقوقها بكل الوسائل القانونية.
وكان رئيس شركة "غازبروم" الروسية، ألكسي ميلر، قد أعلن في وقت سابق أمس الجمعة، أن الشركة باشرت بمعاملات فسخ العقد مع "نافطوغاز" لتصدير وترانزيت الغاز، مشيرا إلى أن قرارات تحكيم ستوكهولم خلقت نوعا من الخلل في موازنة المصالح ومواصلة العمل وفق العقود مع "نافطوغاز أوكرانيا" أصبح غير مجد اقتصاديا لـ "غازبروم".
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