سفيرة فرنسا لدى موسكو: منتدى بطرسبورغ فرصة لمناقشة العلاقات الاقتصادية مع روسيا

قالت السفيرة الفرنسية لدى روسيا سيلفي بيرمان، إن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يحضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيكون فرصة رائعة لمناقشة العلاقات الاقتصادية مع روسيا على الرغم من الظروف الصعبة.

© REUTERS/ Francois Mori/Pool ماكرون يقبل دعوة بوتين لزيارة روسيا والمشاركة في منتدى بطرسبورغ

موسكو-. وذكرت السفيرة في مقابلة مع سبوتنيك، اليوم الخميس 8 مارس/ آذار، أنه "أولا وقبل كل شيء، إنني سعيدة لزيارة الرئيس الفرنسي لروسيا، إذ أن الزيارة ستمنحنا فرصة تعزيز علاقاتنا و تذليل كثير من المصاعب وتسهيل سبل التواصل ومواصلة الحوار تماشيا مع اجتماع رؤساء بلداننا في فرساي قبل عام".

كما أشارت السفيرة إلى أن "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي ستكون فيه فرنسا ضيفة الشرف، فرصة رائعة لنقاش كيفية تطوير علاقاتنا الاقتصادية، على الرغم من الصعوبات التي تواجهنا".

وتابعت بيرمان "اعتقد أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي لشركاتنا ولاقتصادات بلداننا، والحضور المشترك للرئيسين الفرنسي والروسي سيشجع دوائر الأعمال على إنشاء المزيد من الروابط".

ومن المتوقع، خلال زيارة ماكرون المرتقبة، أن يتم إنشاء منصة فرنسية روسية مشتركة تدعى "حوار التريانون" لتعزيز الروابط الثقافية والعلمية بين البلدين.

وتعد الزيارة التي سيقوم بها ماكرون لروسيا، الأولى له منذ توليه الرئاسة.

وكان الرئيس بوتين قد زار باريس في شهر أيار/مايو الماضي، بعد انتخاب ماكرون رئيسا للبلاد.