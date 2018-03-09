ارتفاع أسعار الدولار وهبوط الذهب

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الين الياباني، وواصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، 9 مارس/ آذار، وسط آمال بانحسار التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

© AFP 2018/ Arne Dedert الذهب يتراجع مع صعود الدولار

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا خلال المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1318.06 دولار للأوقية (الأونصة)، حيث اتجه إلى تسجيل ثالث تراجع أسبوعي، بحسب وكالة "رويترز".

وانخفض المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في أبريل/ نيسان 0.2 بالمئة إلى 1319 دولارا للأوقية.

وارتفعت أسعار الدولار مقابل الين 0.4 بالمئة إلى 106.67 ين، مبتعدا عن أدنى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 الذي سجلته العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية في الثاني من مارس/ آذار عندما بلغت 105.24 ين.

وانخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.45 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 951 دولارا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.44 بالمئة إلى 972.20 دولار للأوقية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الخميس، إنه مستعد لعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في إطار أول قمة بين البلدين، وهو ما يفتح الباب أمام انفراجة محتملة في التوترات النووية مع بيونغ يانغ.