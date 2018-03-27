العراق والسعودية يوقعان اتفاقية النقل الجوي بينهما

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، أن العراق والسعودية وقعا اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، مشيرة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار انفتاح العراق مع دول العالم.

© AP Photo/ Saudi Press Agency ملك السعودية يهدي العراق ملعبا لكرة القدم

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع"، إن "وزير النقل كاظم فنجان الحمامي وقع مع نظيره السعودي اتفاقية النقل الجوي بين البلدين"، معتبرةً أن "الاتفاقية من شأنها تفعيل تسيير الرحلات الجوية للنواقل الوطنية وشركات الطيران الأخرى بين البلدين بشكل أكبر".

وأضافت الوزارة أن تلك الاتفاقية "تأتي في إطار انفتاح العراق مع دول العالم بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية للبلد، وكذلك وتسهيل إجراءات سفر العراقيين من أجل الدراسة والعلاج وبقية المجالات الأخرى".

ولفت رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي، كاظم العقابي، في اجتماعات الوفد العراقي بالسعودية، في بيان أخر، إلى أن "الاجتماع ناقش تعزيز آفاق التعاون المشترك بين العراق والسعودية وفق الاتفاقات المبرمة سابقاً والمعنية بتأهيل وافتتاح منفذي [عرعور وجميمة] لتطوير الحركة التجارية ولتحقيق الفائدة الاقتصادية بين البلدين".

ووصل الوزير الحمامي، صباح اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد لجنة النقل والمنافذ، والتقى بنظيره السعودي نبيل العامودي.

كان مجلس الوزراء العراقي قد أعلن يوم 12 آذار /مارس الجاري دعمه لخطة العمل للحوار الاستراتيجي لتطوير علاقات التعاون بين العراق وبين مجلس الوزراء الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وزار العبادي الرياض في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وحضر العبادي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مراسم توقيع تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين، مؤكدين على أن "التعاون لمحاربة الإرهاب هدف مشترك".