أمريكا تحث أوكرانيا على رفع أسعار الغاز على مواطنيها وإنشاء محاكم للفساد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هايذر ناويرت، يوم السبت، أن القائم بأعمال وزير الخارجية جون سوليفان، اجتمع مع وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين، ودعا أوكرانيا إلى إنشاء محكمة لمكافحة الفساد ورفع أسعار الغاز.

© AFP 2018 / Joel Saget "أموال القذافي" تصل إلى أوكرانيا

واشنطن- سبوتنيك . وقالت ناويرت للصحفيين: "لقد دعا سوليفان أوكرانيا إلى مضاعفة جهودها بإجراء الإصلاحات واستيفاء شروط برامج صندوق النقد الدولي من خلال تبني تشريع لإنشاء محكمة مستقلة لمكافحة الفساد بالفعل ورفع تعريفات الغاز إلى

مستويات التكافؤ مع الواردات".

ووفقا لها، عقد الاجتماع في 21 نيسان/أبريل، على هامش اجتماع وزراء خارجية "مجموعة السبع" في تورونتو.

ويذكر، أن أحد متطلبات صندوق النقد الدولي من أجل استمرار التعاون مع كييف هو رفع أسعار الغاز للسكان.

في وقت سابق، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا فلاديمير غرويسمان، أن الأسعار لن ترتفع في موسم التدفئة الحالي، في الوقت نفسه، وفقا له، فإن الحكومة تعد صيغة جديدة لحساب التعريفات.