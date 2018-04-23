الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بمكاسب للقطاع المالي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع صعود أسهم البنوك إلى أعلى مستوياتها خلال نحو خمسة أسابيع بفعل زيادة في عوائد السندات الأمريكية، وهو ما غطى على تحديث مخيب للآمال من بنك "يو.بي.إس".

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.35 في المئة، بعد أن ارتد عن خسائره الأولية، مع تسارع مكاسب أسهم المؤسسات المالية وصعود بورصة "وول ستريت" الأمريكية عند الفتح. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© Sputnik . Pavel Lisitsin انفخاض أسعار الذهب مع انحسار المخاوف من النزاع التجاري الأمريكي الصيني

وهبط سهم بنك "يو.بي.إس" السويسري 2.5 في المئة ليأتي بين أكبر الخاسرين في المؤشر القياسي، على الرغم من إعلانه عن أرباح للربع الأول من العام فاقت تقديرات المحللين.

وأبدى البنك لهجة حذرة للفصول المقبلة وسط أداء مخيب للآمال لوحدته لإدارة الثروة.

لكن أسهم القطاع المالي التي تستفيد من ارتفاع عوائد السندات أظهرت أداء إيجابيا بشكل عام مع صعود مؤشر القطاع 0.75 في المئة. وقفز مؤشر البنوك الإيطالية 1 في المئة إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين بعد تقرير قال إن البنك المركزي الأوروبي يدرس تعليق قواعد مقترحة من شأنها أن ترغم البنوك على تخصيص المزيد من الأموال مقابل مجمل قروضها التي لم يتم تحصيلها.