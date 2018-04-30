بلاغ أمريكي بشأن السودان إلى مصارف المنطقة ودول الخليج

وأكدت وزارة الخارجية استعداد السودان لبدء المرحلة الثانية من الارتباط الإيجابي مع الإدارة الأمريكية، وقدم وكيل الوزارة عبدالغني النعيم، شرحاً خلال لقائه بالوفد الأمريكي الزائر، عن جهود مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بحسب شبكة الشروق السودانية.
وأكد النعيم للوفد الذي يترأسه مساعد وزير الخزانة، مارشال بيلينقزلي، دور السودان في السلم والأمن الإقليمي، واستضافة ملايين اللاجئين من دول عديدة، ودعا الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز خطوات رفع العقوبات عن البلاد ومعالجة الديون ومساعدته في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وذلك للاندماج في الاقتصاد العالم.
بدوره أعرب مساعد وزير الخزانة الأمريكي، عن ترحيبه وتقديره لجهود الحكومة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وعبّر عن ارتياحه لنجاح المرحلة الأولى من خطة المسارات الخمسة التي أثمرت عن قرار رفع العقوبات الاقتصادية.
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