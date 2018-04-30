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    الرئيس السوداني عمر البشير

    بلاغ أمريكي بشأن السودان إلى مصارف المنطقة ودول الخليج

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    اقتصاد
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    أعلن مساعد وزير الخزانة الأمريكي، مارشال بيلينقزلي، يوم الأحد، إبلاغ الحكومة الأمريكية للمصارف والمؤسسات بدول الخليج والمنطقة، بإمكانية التراسل والتعامل المباشر مع المصارف السودانية.

    وأكدت وزارة الخارجية استعداد السودان لبدء المرحلة الثانية من الارتباط الإيجابي مع الإدارة الأمريكية، وقدم وكيل الوزارة عبدالغني النعيم، شرحاً خلال لقائه بالوفد الأمريكي الزائر، عن جهود مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بحسب شبكة الشروق السودانية.

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    وأكد النعيم للوفد الذي يترأسه مساعد وزير الخزانة، مارشال بيلينقزلي، دور السودان في السلم والأمن الإقليمي، واستضافة ملايين اللاجئين من دول عديدة، ودعا الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز خطوات رفع العقوبات عن البلاد ومعالجة الديون ومساعدته في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وذلك للاندماج في الاقتصاد العالم.

    بدوره أعرب مساعد وزير الخزانة الأمريكي، عن ترحيبه وتقديره لجهود الحكومة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وعبّر عن ارتياحه لنجاح المرحلة الأولى من خطة المسارات الخمسة التي أثمرت عن قرار رفع العقوبات الاقتصادية.

    الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    السودان: الروس قادمون

     

    وأعرب المدير العام لبنك الخرطوم، فادي الفقيه، عن إحباطه من ثبات موقف المراسلين الخارجيين إزاء التعامل مع السودان، رغم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد العام المنصرم، بحسب صحيفة "السودان اليوم".
    وقال الفقيه، في اجتماع لحملة اسهم البنك، بقاعة الصداقة إن "انطباع المراسلين الخارجيين عن السودان ظل كما هو عليه قبل رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية في اكتوبر 2017"، مضيفا أن الجانب الأمريكي ليس لديه مشكلة في التعامل مع السودان وإنما تكمن المشكلة في تردد القطاع الخاص الأمريكي.

     

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الاقتصاد السوداني, السودان, أخبار الاقتصاد
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