تراجع بورصات الشرق الأوسط وارتفاع الأسهم السعودية

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في معظم جلسات التداول، لكنه أغلق مرتفعا 0.1 في المئة، حيث تلقى دعما من مشتريات انتقائية لأسهم قيادية مثل سهم مصرف الراجحي الذي صعد 0.8 بالمئة، وسهم التعدين العربية السعودية (معادن) الذي زاد 2.4 في المئة، بحسب "رويترز".
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 1.9 في المئة، مع تسجيل أسهم في بضعة قطاعات خسائر بما يصل إلى 5 في المئة، كما تراجع مؤشر سوق دبي 1.8 في المئة تحت ضغط من تراجع سهم إعمار العقارية 3.7 في المئة.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.7 في المئة تحت ضغط خسائر أسهم قيادية، وتراجع سهم صناعات قطر 0.6 بالمئة وسهم بنك قطر الوطني 1.9 في المئة.
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