نجاح سوري بامتياز في محطة قارة للغاز

في فترة زمنية قياسية، فخلال 48 يوما من أصل 150 يوما، مدة تنفيذ العقد، وبخبرات وطنية من مهندسين ومشرفين وفنيين وحدت جهودها وأصرت على تنفيذ وعدها أنجز مشروع محطة قارة للغاز.

أعلن المهندس علي دربولي مدير عام الشركة السورية للغاز أن المشروع يهدف إلى استثمار الغاز الطبيعي من حقلي قارة والبريج في منطقة القلمون خلال مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى خطوط تجميع الغاز من الآبار إلى محطتي غاز "قارة والبريج" وخطوط نقل الغاز من محطة غاز قارة إلى جندر بطول 40 كم حسبما ذكرت وكالة "سانا".

© Sputnik . Igor Ageenko الرئيس السوري يكشف خطط تمديد خطوط الغاز من دول الخليج لأوروبا عبر سوريا

ويتم التجهيز للمرحلة الثانية بحسب دربولي بإنشاء محطة غاز رئيسية في موقع البريج مخصصة لفصل السوائل "ماء ومتكاثفات" وإجراء معالجة للغاز "تجفيف" وحفر آبار جديدة بحيث يتم رفع استطاعة المشروع إلى اثنان مليون متر مكعب من الغاز يوميا في بداية عام 2019.

وقال المهندس غسان طراف مدير مشروع استثمار الغاز في حقول شمال دمشق: "إن الإنتاجية الحالية للمشروع تبلغ مليون متر مكعب من الغاز يوميا و750 برميل متكاثفات" لافتا إلى أن أهمية المشروع تكمن في زيادة إنتاج الغاز ورفد الشبكة الغازية بكميات إضافية.

من جهته بين باسل رستم، من المهندسين العاملين في المشروع، أن كل الأعمال تم تنفيذها بخبرات وأيد وطنية دون الاستعانة بخبرات أجنبية.

وأوضح المهندس زياد عفارة، رئيس قسم الميكانيك في المشروع، أنه تم بذل أقصى الجهود على مدار الساعة بهدف الوصول بالمحطة إلى الإنتاج حيث تم تكثيف العمل ليل نهار وتوزيع الورش الفنية لإنجاز كل مراحل المشروع بالتوازي ووضع المحطة بالخدمة الانتاجية.

وبإنجاز المشروع ضمن فترة قصيرة يبرهن العاملون في على الروح العالية والإرادة والتصميم العاليين على الاستمرار بالعمل وعدم مغادرة موقع الحفر على الرغم من قربهم من مكان العمليات العسكرية التي كان يقوم بها أبطال الجيش لدحر الإرهابيين من الجبال المتاخمة له.