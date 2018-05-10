الأسهم الأمريكية تصعد مع انحسار مخاوف التضخم

شهدت الأسهم في بورصة وول ستريت، اليوم الخميس 10 مايو/أيار، تقدما دافعة القيمة السوقية لأسهم عملاق التكنولوجيا "أبل" لتقترب من تريليون دولار، بعد أن ساعدت بيانات فاترة بشأن التضخم في انحسار القلق من زيادات سريعة في أسعار الفائدة هذا العام.