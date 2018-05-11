أسعار النفط تتراجع بعدما بلغت ذروتها

تراجعت أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الجمعة 11 مايو / أيار، بعد الوصول إلى الحد الأقصى منذ نوفمبر / تشرين الثاني عام 2014، على خلفية الوضع بشأن إيران، وفقا لبيانات التداول.

موسكو — سبوتنيك. وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر يوليو / تموز، لمزيج برنت بنسبة 0.17 بالمئة، ليصل إلى 77.34 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق وصل سعر مزيج برنت إلى 78 دولارا تقريبا للبرميل الواحد، وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر يونيو / حزيران، لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.08 بالمئة ليصل إلى 71.3 دولار للبرميل.

وتزيد الإصلاحات في سوق النفط، في آمال المستثمرين، التي قد تساعد الإمدادات البديلة في تسوية التراجع المستقبلي في تصدير المواد الخام من إيران في ضوء استعادة العقوبات ضد البلاد.

ويأمل المشاركون في السوق أن تزيد دول أوبك إنتاجها من أجل منع نقص إمدادات النفط في السوق.

وتنقل وكالة "رويترز"، عن محللي "آنز بنك": "أن السوق الآن تراقب عن كثب قدرة دول "أوبك" ومنتجي النفط الآخرين على الاستجابة لحدوث إعاقات محتملة في الإمدادات من المواد الخام. وينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى الكويت والعراق كمنتجين يتمتعون بأفضل الفرص بسرعة زيادة الإنتاج ردا على احتمال انخفاض الصادرات من إيران".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.