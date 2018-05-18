تعرف على أكبر 10 بنوك خليجية... أصغرها قطري

بينما يأتي بنك قطر الوطني كأصغر البنوك الـ10 في الخليج، حسب صحيفة الاقتصادية.

ويبلغ عدد البنوك المدرجة في أسواق الأسهم السعودية 66 مصرفا، بمجموع رأس مال قدره 344.18 مليار ريال "91.8 مليار دولار".

ويأتي البنك الأهلي في المركز الثاني خليجيا من حيث أكبر البنوك المدرجة برأس المال، بعد أن رفع رأسماله بنسبة 50 % من 20 مليار ريال إلى 30 مليار ريال (الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).

ويأتي في المركز الثالث الكيان الجديد الذي ينتج عن الاندماج المحتمل لكل من بنكي ساب والأول، برأسمال قدره 26.43 مليار ريال "15 مليار ريال لـ "ساب" و"11.43 مليار ريال للأول".

بطاقات ساب الائتمانية توفر لكم أعلى مستويات الأمان عن التسوق!

للمزيد: https://t.co/dAJt3rRKZS



SABB’s credit cards provide you the highest levels of security when shopping!

For more info: https://t.co/rbTw2ogYkY pic.twitter.com/lBCuoybk6U — بنك ساب (@SABBBank) May 16, 2018

ويتصدر البنوك الخليجية الكبرى بنك "الرياض" و"الأهلي التجاري" برأسمال قدره 30 مليار ريال لكل منهما.

وتسيطر البنوك السعودية على 52.7 % من مجموع رؤوس أموال البنوك الخليجية المدرجة، حيث بلغ مجموع رؤوس أموال البنوك السعودية 181.43 مليار ريال.

وفي المركز الرابع تأتي "مجموعة سامبا" بـ 20 مليار ريال، وفي المركز الخامس "مصرف الراجحي" بـ 16.25 مليار ريال.

وفي المركز السادس "مصرف الإنماء" برأسمال قدره 15 مليار ريال.

وسابعا حل "البنك السعودي الفرنسي" برأسمال قدره 12.05 مليار ريال، وثامنا جاء "بنك أبوظبي الأول" وهو ناتج من اندماج بنكي "أبوظبي الوطني" و"بنك الخليج الأول" برأسمال قدره 11.11 مليار ريال "10.9 مليار درهم إماراتي".

وفي المركز التاسع أيضا بنك سعودي "البنك العربي الوطني" برأسمال قدره عشرة مليارات ريال سعودي.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 6.4 بالمئة خلال العام الجاري و6.1 بالمئة في 2019 وذلك بسبب تشديد السياسات بهدف تهدئة سوق العقارات، وتقييد الاستدانة في قطاع الظل المصرفي وتخفيض فائض الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة. pic.twitter.com/3GycD7ZIA4 — الراية القطرية (@alraya_n) May 16, 2018

أما المركز الأخير والعاشر فكان من نصيب "بنك قطر الوطني" برأسمال قدره 9.51 مليار ريال سعودي.