تعرف على أكبر 10 بنوك خليجية... أصغرها قطري

بينما يأتي بنك قطر الوطني كأصغر البنوك الـ10 في الخليج، حسب صحيفة الاقتصادية.
ويبلغ عدد البنوك المدرجة في أسواق الأسهم السعودية 66 مصرفا، بمجموع رأس مال قدره 344.18 مليار ريال "91.8 مليار دولار".
#تقارير_الاقتصادية | #المصارف السعودية تستحوذ على 52.7 % من الرساميل #الخليجية المدرجة.. 181.4 مليار ريالhttps://t.co/NWRNckDlPJ pic.twitter.com/exwWeiXfMP— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) May 18, 2018
ويأتي البنك الأهلي في المركز الثاني خليجيا من حيث أكبر البنوك المدرجة برأس المال، بعد أن رفع رأسماله بنسبة 50 % من 20 مليار ريال إلى 30 مليار ريال (الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي).
مُنح #البنك_الأهلي جائزة أفضل برنامج تمويل عقاري لعام 2017 في #معرض_ريستاتكس_الرياض_العقاري 2018https://t.co/rzxx6fNO1E pic.twitter.com/ALc2AaaAu2— البنك الأهلي التجاري (@AlAhliNCB) April 26, 2018
ويأتي في المركز الثالث الكيان الجديد الذي ينتج عن الاندماج المحتمل لكل من بنكي ساب والأول، برأسمال قدره 26.43 مليار ريال "15 مليار ريال لـ "ساب" و"11.43 مليار ريال للأول".
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ويتصدر البنوك الخليجية الكبرى بنك "الرياض" و"الأهلي التجاري" برأسمال قدره 30 مليار ريال لكل منهما.
وتسيطر البنوك السعودية على 52.7 % من مجموع رؤوس أموال البنوك الخليجية المدرجة، حيث بلغ مجموع رؤوس أموال البنوك السعودية 181.43 مليار ريال.
وفي المركز الرابع تأتي "مجموعة سامبا" بـ 20 مليار ريال، وفي المركز الخامس "مصرف الراجحي" بـ 16.25 مليار ريال.
نتائج #مجموعة_سامبا_المالية للربع الأول 2018https://t.co/VkM5g8ya4N#النتائج_المالية pic.twitter.com/QGJzc9YmS7— بوابة أرقام المالية (@argaam) May 9, 2018
وفي المركز السادس "مصرف الإنماء" برأسمال قدره 15 مليار ريال.
#مصرف_الإنماء: قطاعا "#الشركات" و"الخزينة" يساهمان في نمو الأرباح بنهاية الربع الأول 2018https://t.co/A7s8p70dvK pic.twitter.com/9dQ2E1MBWz— بوابة أرقام المالية (@argaam) May 14, 2018
وسابعا حل "البنك السعودي الفرنسي" برأسمال قدره 12.05 مليار ريال، وثامنا جاء "بنك أبوظبي الأول" وهو ناتج من اندماج بنكي "أبوظبي الوطني" و"بنك الخليج الأول" برأسمال قدره 11.11 مليار ريال "10.9 مليار درهم إماراتي".
#السعودي_الفرنسي: نظرة على نتائج #البنك بنهاية الربع الأول 2018https://t.co/7wPMLDqhm7 pic.twitter.com/8nfQSA7Hhe— بوابة أرقام المالية (@argaam) May 9, 2018
وفي المركز التاسع أيضا بنك سعودي "البنك العربي الوطني" برأسمال قدره عشرة مليارات ريال سعودي.
توقعت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 6.4 بالمئة خلال العام الجاري و6.1 بالمئة في 2019 وذلك بسبب تشديد السياسات بهدف تهدئة سوق العقارات، وتقييد الاستدانة في قطاع الظل المصرفي وتخفيض فائض الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة. pic.twitter.com/3GycD7ZIA4— الراية القطرية (@alraya_n) May 16, 2018
أما المركز الأخير والعاشر فكان من نصيب "بنك قطر الوطني" برأسمال قدره 9.51 مليار ريال سعودي.
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