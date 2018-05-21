رئيس الوزراء السوداني: اقتصاد البلاد يواجه مشكلات حقيقية

قال رئيس مجلس الوزراء السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، إن اقتصاد بلاده يواجه مشكلات حقيقية، لكنه أشار إلى أنه عقب اكتمال السياسات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لإصلاح الاقتصاد، سيعود الوضع إلى طبيعته.

وأضاف رئيس المجلس، خلال حديثه في اجتماع اللجنة الطارئة أمس، لدراسة بيانه الذي قدمه للبرلمان الأيام الماضية: "نتحدث عن مخرجات الحوار الوطني لكن عندما نخرج الشارع نجد الناس في الشارع واقفة وبعضهم لا يستطيع الحصول على الوقود"، وفقا لصحيفة "اليوم التالي".

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY قرار رسمي من مصر لتهدئة الأزمة الأخيرة مع السودان

ومن جانبه، قال وزير النفط الجديد، أزهري عبدالقادر عبدالله، إن أزمة الوقود ستشهد انفراجا خلال الفترة المقبلة. وكشف عن خطة قال إنها تتم دراستها لتحقيق وفرة في الوقود بمختلف أنواعه، وذلك من خلال جذب استثمارات، وفقا لشبكة "الشروق".

وأطلع وزير النفط والغاز، رئاسة الجمهورية على ترتيبات الوزارة لتوفير الوقود وذلك خلال لقائه، الأحد، مساعد رئيس الجمهورية د.فيصل حسن إبراهيم.

وكان وزير النفط السوداني السابق، عبد الرحمن عثمان، قال إن السودان يجري مباحثات مع السعودية حول اتفاقية مساعدات نفطية تمد المملكة بموجبها بلاده باحتياجاتها النفطية لمدة خمس سنوات بتسهيلات.

وقال عثمان إن الاتفاقية تتضمن توريد نحو 1.8 مليون طن من النفط سنويا إلى السودان، الذي عانى في الأشهر الماضية من نقص في الوقود دفع المواطنين للوقوف لساعات في طوابير أمام محطات الوقود، وفقا لوكالة "رويترز".