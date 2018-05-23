اليونان تستخدم أقل من 40 مليار يورو في برنامج المساعدات الثالث

أعلنت وزارة المالية اليونانية، اليوم الأربعاء، أن اليونان التي فقدت منذ 2010، بسبب الأزمة، إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الدولية واضطرت لاقتراض الأموال من المقرضين الدوليين "الثلاثة"، استخدمت أقل من 40 مليار يورو من برنامج المساعدات الثالث بقيمة 86 مليار يورو.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis تظاهرات غاضبة في اليونان احتجاجا على هجوم "الإمبريالية على سوريا"

وجاء في تقرير وزارة المالية " استراتيجية التنمية للمستقبل":"حتى يومنا هذا تسديد 39.4 مليار يورو ، منها 5.4 مليار وجهت لإعادة رسملة نظامين مصرفيين — البنك الوطني اليوناني، وبنك بيريوس، تم تسديدها في كانون الأول/ديسمبر 2015".

كما أعلنت وزارة المالية اليونانية، أن دين الحكومة المركزية في نهاية عام 2017 بلغ 328.7 مليار يورو.

يذكر، أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قدما لليونان منذ عام 2010 أكثر من 250 مليار يورو من القروض في إطار برامج المساعدات المالية للبلاد التي تعاني من أزمة بالديون الحكومية. وفي آب/أغسطس عام 2015 تم إقرار البرنامج الدولي الثالث لدعم اليونان بحجم 86 مليار يورو. وفي ذلك الحين كانت الديون اليونانية تتجاوز الـ 315 مليار يورو أو 175 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. ويأمل صندوق النقد الدولي بالاتفاق على برنامج جديد للتعاون مع اليونان حتى نهاية العام الحالي، لمساعدة أثينا في تجاوز الأزمة.