بوتين: حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يصل قريبا إلى 100 مليار دولار

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، سيصل قريبا إلى 100 مليار دولار.

موسكو — سبوتنيك. وأوضح بوتين، متحدثا في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن: "الصين بالمرتبة الأولى في التعاون الاقتصادي مع روسيا، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو حجم التبادل التجاري الذي بلغ 86 مليار دولار"، مشيرا إلى أنه "مع الاتحاد الأوروبي كان [حجم التبادل التجاري] 450 مليار دولار، حيث هبط مرتين، على مدى السنوات الماضية، أما الصين فارتفع [حجم التبادل التجاري معها]، وسنصل إلى مئة [مليار دولار] في المستقبل القريب بالتأكيد".

© Sputnik . Alexander Galperin انطلاق فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة عالمية واسعة

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ، في الفترة 24-26 مايو/ أيار الجاري، وتعتبر وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" شريكا إعلاميا للمنتدى.

والجدير بالذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يعد حدثا سنويا اقتصاديا روسيا، يعقد منذ عام 1997. وشهد عام 2005 مشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ومنذ ذلك الحين يقوم الرئيس بوتين بزيارة المنتدى سنويا. ويشارك في المنتدى بشكل أساسي، مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، بالإضافة إلى ساسة ورؤساء حكومات ووزراء. ويسمى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي بـ"منتدى دافوس الروسي"، نظرا لحجمه ومستوى المشاركين فيه.