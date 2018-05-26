بوتين يقترح على آبي مناقشة التفاعل السياسي

هذا وقد شارك رئيس الوزراء الياباني، منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، كما التقى مع الرئيس الروسي في الكرملين اليوم، وتم الاتصال بالمحطة الفضائية الدولية خلال لقاء اليوم في الكرملين.

ويعتبر المنتدى حدثا دوليا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، حيث يلتقي فيه قادة القوى السياسية والاقتصادية، ويشارك في المنتدى بشكل سنوي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويحضر المنتدى هذا العام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إضافة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.