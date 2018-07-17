بوينغ تتوقع تسليم طائرات بقيمة 6.3 تريليون دولار في 20 عاما

أعلنت شركة بوينغ، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/ تموز، زيادة توقعاتها لقطاع طائرات الركاب والشحن في 20 عاما.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه التدفق المطرد للصفقات في اليوم الثاني من معرض فارنبورو الجوي على المتانة التي يتمتع بها القطاع في مواجهة تصاعد التوترات التجارية عالميا، بحسب وكالة "رويترز".

وتوقعت الشركة 42 ألفا و700 عملية تسليم في القطاع على مدى العشرين عاما القادمة، بزيادة نسبتها 3% من تقديرها البالغ 41 ألفا و30 تسليما قبل عام.

وستبلغ قيمة تلك الطائرات التي سوف يتم تسليمها 6.3 تريليون دولار، بالأسعار المعلنة بالمقارنة مع 6.1 تريليون دولار في توقعات العام الماضي.

واستمرت المجموعة الأمريكية ومنافستها الأوروبية إيرباص في إبرام الصفقات خلال المعرض الجوي، المقام في جنوب إنجلترا، بعد بداية نشطة أمس الاثنين.

وحصلت ايرباص على اتفاق مؤقت مع عميل لم تعلن عن اسمه وذلك لمئة طائرة وحيدة الممر من عائلة الطائرة A320 بقيمة تبلغ 11.5 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وانتهت بوينغ، التي تصف نفسها بأنها أكبر شركة تصدير أمريكية، من تسليم ما يزيد ربع الطائرات التي صنعتها العام الماضي إلى عملاء في الصين إحدى أسرع أسواق الطائرات نموا في العالم.