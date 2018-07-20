ارتفاع أسعار الذهب مع تداول الدولار دون أعلى مستوى في عام

صعدت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة، اليوم الجمعة 20 يوليو/ تموز، بعد أن بلغت أدنى مستوى في عام الجلسة السابقة، وذلك مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في سنة.

وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 1224.55 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي الجلسة السابقة، نزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى منذ يوليو/ تموز من العام الماضي عند 1211.08 دولار للأوقية، بسحب "رويترز".

© Sputnik . Alexander Demyanchuk الصين تخفض قيمة صرف "اليوان" مقابل الدولار

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية 0.03 بالمئة إلى 95.123، وذلك بعد أن عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه من قوة العملة وزيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 15.41 دولار للأوقية، بينما انخفضت بنحو 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وصعد البلاديوم أكثر من اثنين بالمئة إلى 889 دولارا للأوقية. ويتجه المعدن إلى الهبوط بنحو خمسة بالمئة هذا الأسبوع، كما ارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 811.80 دولار للأوقية.