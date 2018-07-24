العملة الرقمية "بيتكوين" تواصل مفاجآتها

شهد اليوم الثلاثاء نموا في سعر العملة الرقمية "بيتكوين" بعد الهبوط الكبير الذي عانت منه العملة في الأشهر الأخيرة.

وفقا لموقع "CoinMarketCap"، فإن العملة ارتفع سعرها بنسبة 3.8 في المئة لتصل لسعر 7948 ألف دولار.

الموقع الذي استند في إحصائيته هذه على حساب متوسط حوالي 20 عملية تبادلية للعملة على الإنترنت.

© REUTERS / Dado Ruvic "فيسبوك" تواجه بيتكوين بعملة رقمية جديدة

ومن جهة أخرى واجهت بعض العملات الرقمية الأخرى انخفاضا بأسعارها، فعملة "Ethereum" شهدت انخفاضا بقيمتها وبنسبة وصلت إلى 1.03 في المئة ليستقر سعرها عند 463 دولارا أمريكيا.

وتحدث المدير التنفيذي لشركة "Zichain" المالية، سيرغي كوفتينكوف، عن 3 عوامل تلعب دورا كبيرا في التغيرات بقيمة العملات الرقمية محددا إياها كالآتي:

أولا، تدفق المشاركين في السوق، أي حصول عدد من عمليات الشراء المتوسطة الأجل وبكميات كبيرة، ثانيا حالات المضاربة، ودور التجار في تنشيط وتفعيل عمليات المضاربة.

وثالثا الشراء الإجباري أو بيع ما يعرف باسم الربح الهامشي، حيث يقوم المشترون على بيع بعض العملات لفترة قصيرة بغية ربح هامشي قليل.

وأضاف كوفتينكوف بأن القائمين على العملة يسعون لأن يصل سعرها إلى 8 آلاف دولار والوقوف عند الحد وتثبيته، مع إمكانية زيادته مستقبلا.