إيران تتجاوز السعودية بصادراتها النفطية إلى الهند

رفعت الهند خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة المالية 2018-2019 (نيسان/ أبريل - حزيران/يونيو عام 2018) حجم وارداتها من النفط الخام من إيران بشكل كبير، على خلفية دعوة الولايات المتحدة الأميركية لحلفائها وقف استيراده من جمهورية إيران الإسلامية.

نيودلهي-سبوتنيك. وقال وزير النفط الهندي، دارمندرا برادهان، خلال كلمة في مجلس النواب في برلمان البلاد: "معامل تكرير النفط في بلادنا تستورد النفط من دول مختلفة بما في ذلك إيران، انطلاقا من اعتبارات تقنية وتجارية".

ولم يعلق الوزير الهندي على المعلومات التي ظهرت في وسائل الإعلام في وقت سابق، بخصوص الخطط المهمة لنيودلهي حول خفض استيراد النفط من إيران، على العكس أشار إلى أن طهران تقدم للجانب الهندي تخفيضات كبيرة كما على النفط كذلك على نقله.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة النفط والغاز الهندية إلى أن إيران هي ثاني أكبر مصدر للنفط إلى الهند بعد العراق، مما يدفع السعودية إلى المركز الثالث، وتلقت المصافي الهندية 5.67 مليون طن من النفط الخام من إيران في الفترة ما بين نيسان/ أبريل إلى

حزيران/ يونيو من هذا العام، على مدى 12 شهرا الماضية استوردت الهند ما مجموعه 9.8 مليون طن فقط من النفط الإيراني.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن برنامج إيران النووي، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]

وإيران عام 2015.

كما أعلن الرئيس الأميركي استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال مع إيران.