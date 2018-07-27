تسجيل
10:18 27 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك

    روسيا ترفع إنتاج النفط في يوليو

    © Sputnik . Maxim Blinov
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده سترفع إنتاجها من النفط في الشهر الجاري، في إطار قرار فيينا لزيادة الإنتاج ضمن اتفاقية "أوبك+" بحوالي 200-250 ألف برميل.

    جوهانسبرغ — سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين ردا على سؤال حول حجم زيادة إنتاج روسيا للنفط: "ننطلق من المؤشر، أننا من 300 ألف برميل سنعيد إنتاج حوالي 200-250 ألف برميل يوميا مقارنة بالـ 300 التي تم خفضها [من مستوى إنتاج] أكتوبر/تشرين الأول 2016".

    وأكد نوفاك أن لجنة "أوبك+" الوزارية قد تبحث، في أيلول/سبتمبر، زيادة جديدة في إنتاج النفط حسب الأوضاع في السوق، وقال في هذا الصدد: "كل شيء يمكن أن يناقش استنادا إلى ما سيكون في السوق في ذلك الوقت. الآن اتخذ قرار بمليون برميل حتى نهاية العام، شرط أن ننظر في أيلول/سبتمبر كيف سيكون توازن الإنتاج والاستهلاك مع الأخذ بالاعتبار، بما في ذلك، العوامل في ليبيا والإنتاج في الدول الأخرى، لذلك سنرى".

    وأعرب نوفاك عن رؤيته بأن سوق النفط الدولية أخذت بالاعتبار عزم الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

    وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك
    © Sputnik . Maxim Blinov
    نوفاك: شركات النفط الروسية ترفع إنتاجها في يوليو إلى 200 ألف برميل يوميا

    وقال ردا على سؤال حول تقديراته لتأثير العقوبات المرتقبة على أسعار النفط: "لا أستطيع القول. أعتقد أن السوق الآن، أخذت بعين الاعتبار كل هذه العوامل بشكل ما".

    وأضاف وزير الطاقة الروسي أن لجنة أوبك+ الوزارية، بحثت الشهر الجاري تنفيذ صفقة فيينا لزيادة إنتاج النفط في إطار اتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج، كي لا تتجاوز الدول الحد المتفق عليه لزيادة الإنتاج والمقرر عند مستوى مليون برميل يوميا، موضحا أنه "كان لدينا مؤتمر عبر الهاتف مع وزراء الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية للمراقبة… نحن مبدئيا بحثنا الوضع الراهن وكيفية تقليص الحصص أو رفع الإنتاج بحيث لا نتجاوز 1 مليون برميل والذي اتفقنا عليه في شهر حزيران/يونيو".

    وتوصلت الدول الأعضاء، خلال اجتماع أوبك في فيينا الشهر الماضي، إلى توافق حول زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا، بدءا من تموز/يوليو، إضافة إلى الحفاظ على اتفاق خفض الإنتاج حتى كانون الأول/ديسمبر.

    واتفقت دول أوبك وعدة دول من خارجها، في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم استخراجها للنفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يومياً. وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 الماضي، تم تمديد الاتفاق لــيشمل عام 2018 كاملاً.

    انظر أيضا:

    نوفاك: اقتراح سيناتور أمريكي فرض عقوبات على مشروع "التيار الشمالي-2" عبثي
    نوفاك: روسيا والولايات المتحدة بإمكانهما استئناف الحوار حول الطاقة والتفاعل في أسواق الغاز
    نوفاك: شحن نحو 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من مشروع "يامال" منذ ديسمبر 2017
    الكلمات الدلالية:
    النفط, ألكسندر نوفاك, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مسابقة بياتلون الدبابات - 2018 في الحقل العسكري كوبينكا بضواحي موسكو، روسيا
    "بياتلون الدبابات" في روسيا... وسوريا تشارك
    الحب هو...ترامب والاتحاد الأوروبي
    الحب هو... ترامب ويونكر
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك