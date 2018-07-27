مؤسس "فيسبوك" يخسر 17 مليار دولار

تعرض مؤسس موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، لخسارة مالية كبيرة وصلت إلى 17 مليار دولار في يوم واحد.

تعرض زوكربيرغ لخسارة مالية في يوم واحد، وصلت إلى 17 مليار دولار، أي ما يعادل خمس قيمة ثروته والتي تبلغ 70 مليار دولار.

كما تراجع زوكربيرغ للمرتبة الثالثة في مؤشر "بلومبيرغ" الأمريكي.

© REUTERS / ERIC GAILLARD خسائر بالجملة لـ"فيسبوك"

وصرح مسؤولون في شركة "تريليوم" الاستثمارية والتي تملك أسهما في "فيسبوك" تصل قيمتها إلى 11 مليون دولار، بأنهم يقترحون بأن يتجه زوكربيرغ بشكل أكبر في العمل التطويري للموقع على أن يستغل وقته بشكل أكبر في الإدارة.

وبحسب الشركاء، فإن زوكربيرغ يمارس دورا كبيرا في الضغط على مجلس الإدارة وأعمالها،

وهم يفضلون بأن يتم الفصل بين العمل الإداري والتطوير للموقع، بحسب موقع "آر تي".

ومنح 60 في المئة من أعضاء المساهمين في الموقع بأصول مالية ثقتهم لزوكربيرغ، ضد مشروع المستثمرين الراغبين بتحديد عمله في الموقع.