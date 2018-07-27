مونديال روسيا يقدم دفعة لعجلة الاقتصاد الروسي

أعلن البنك المركزي الروسي في بيان عقب اجتماع مجلس الإدارة، أن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا سرّع من نمو الاقتصاد السنوي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة تتراوح بين 0.1-0.2 في المئة.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في البيان: "تنظيم بطولة العالم لكرة القدم قدم إسهاما إيجابيا [0.1-0.2 نقطة مئوية] في سرعة نمو الناتج الحلي الإجمالي السنوي في الربع الثاني".

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أنه يبقي على توقعاته بشأن النمو الناتج المحلي لروسيا خلال 2018 عند 1.5- 2 بالمئة.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi بوتين: كأس العالم في روسيا حدث هام على المستوى العالمي

وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "يتوقع بنك روسيا وتيرة نمو اقتصادي في عام 2018 في حدود 1.5-2 بالمئة، وهو ما يتوافق مع نمو محتمل للاقتصاد الروسي في ضل ظروف استمرار القيود الهيكلية".

ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الروسي في اجتماع مجلس الإدارة حول سياسة الفائدة، اليوم الجمعة، على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.25 في المئة سنويا.