أرباح باهتة وخسائر للتكنولوجيا تدفع أسهم أوروبا للهبوط من أعلى مستوى

تراجعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين من أعلى مستوى في ستة أسابيع بفعل خسائر قطاعي الصناعة والتكنولوجيا ونتائج مخيبة للآمال أعلنتها بضع شركات وأثرت سلبا على ثقة المستثمرين.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.3 بالمئة بعد أن سجل يوم الجمعة أقوى زيادة أسبوعية في حوالي خمسة أسابيع، وأغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا 0.5 بالمئة.

© REUTERS / NASEEM ZEITOON تباين بورصات الخليج وصعود أسهم دبي

ووفقا لوكالة "رويترز"، دفع هبوط الأسهم الأمريكية عند الفتح في بورصة وول ستريت المتعاملين في أوروبا إلى تحاشي المخاطرة حتى نهاية الجلسة.

وهبط سهم هاينكن 6.5 بالمئة، لتأتي في مقدمة الهابطين بين الأسهم المدرجة في المؤشر ستوكس، بعد أن أعلن ثاني أكبر صانع في العالم للجعة عن أرباح أضعف من المتوقع للنصف الأول من العام وخفض توقعاته لهامش الأرباح للعام بكامله.

وانخفض سهم شركة الطيران الفرنسية إير ليكويد 2.5 بالمئة، ليتصدر الخاسرين بين الأسهم المدرجة في المؤشر كاك، بعد أن أعلنت عن إيرادات تشغيلية مخيبة للآمال للنصف الأول من العام.

وانخفض سهم مجموعة سيمنس 0.4 بالمئة مع تراجع سهم وحدتها لتصنيع معدات التصوير الطبي اثنين بالمئة بعد أن أعلنت عن هبوط قدره 10 بالمئة في أرباحها الصافية بفعل قوة الدولار.

ومن بين الرابحين في جلسة اليوم، ارتفع سهم دويتشه بنك 2.9 بالمئة بعد أن قال المصرف الألماني إنه نقل جزءا كبيرا من أنشطته للمقاصة باليورو من لندن إلى فرانكفورت.