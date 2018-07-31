زيادة واردات اليابان من النفط الإيراني 10% في يونيو

أظهرت بيانات شهرية من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن واردات البلاد من النفط الإيراني في يونيو/ حزيران زادت عشرة في المئة عن مستواها قبل عام إلى 148312 برميلا في اليوم، وفقا لـ"رويترز".

وكان رئيس رابطة البترول اليابانية قال هذا الشهر إن من المرجح أن توقف شركات التكرير اليابانية تحميل النفط الخام الإيراني بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول، على أن تصل آخر شحنات في النصف الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، في ظل الضغوط الأمريكية على الدول لوقف استيراد النفط من إيران.

© Sputnik . Boris Babanov خوفا من ترامب... مشتريات أوروبا من النفط الإيراني تتجه للتوقف

وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البلدان المستوردة للنفط الإيراني بوقف الواردات اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني، حين تعاود فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.

وعلى الرغم من ذلك، ذكرت الحكومة الأمريكية أن بعض الحلفاء الذين يعتمدون بصفة خاصة على الإمدادات الإيرانية قد يحصلون على إعفاءات من العقوبات تمنحهم المزيد من الوقت لوقف الشحنات تدريجيا.

وقالت مصادر في القطاع إن شركات التكرير اليابانية تبحث عن إمدادات بديلة من الشرق الأوسط والولايات المتحدة وغيرهما. واستوردت اليابان 172 ألفا و216 برميلا من النفط الإيراني يوميا في العام الماضي، بانخفاض 24.2 في المئة عن العام السابق، وشكل النفط الإيراني 5.3 في المئة من إجمالي واردات الخام اليابانية.