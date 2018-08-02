شبه جزيرة القرم تعتزم تعليق تصدير الحبوب

أعلن وزير الزراعة، أندريه ريومشين، أن شبه جزيرة القرم تعتزم تعليق شحن الحبوب إلى الخارج.

سيمفوروبل — سبوتنيك. وقال ريومشين، للصحفيين: "موانئ شبه جزيرة القرم تشحن الحبوب إلى الخارج لمختلف البلدان. ونحن نعد الآن رسالة بطلب وقف تصدير الحبوب".



وأوضحت وزارة الزراعة في جمهورية شبه جزيرة القرم ، لوكالة "سبوتنيك"، أن الرسالة ستوجه إلى رئيس شبه جزيرة القرم ، سيرغي أكسينوف، الذي سوف ينقل هذه المبادرة إلى الحكومة الروسية.ووفقا للوزير، من المناسب إعادة توجيه الحبوب المتوفرة إلى احتياجات الجمهورية.وأضاف ريومشين:

اليوم لدينا نمو في الثروة الحيوانية. وعلينا ضمان (الحبوب) للسكان، من أجل أن يقوموا بتربية الماشية في مزارعهم. نريد أن تكون الحبوب الغذائية مضمونة في شبه جزيرة القرم حتى موسم الحصاد المقبل.

وأشار الوزير، في هذا العام بسبب الجفاف، الذي كان سببا لإعلان حالة الطوارئ في ست مناطق، القرم لم يحصد جزءا من المحصول. فحتى اليوم تم حصاد 890 ألف طن من الحبوب المبكرة.

واختتم بالقول "بلغ إجمالي مساحة الأراضي التي تعرضت للجفاف 23 ألف هكتار"، مشيرا إلى أن الأضرار تقدر بنحو 237 مليون روبل (حوالي 3.76 مليون دولار).