صندوق النقد: توترات تجارية بسبب فائض ألمانيا

أعلن موريس أوبستفيلد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أن تردد ألمانيا في تقليص فائضها التجاري يسهم في التوترات التجارية ويزيد من مخاطر تقويض الاستقرار المالي العالمي.

وقال أوبستفيلد في مقال نشرته صحيفة "داي فيلت الألمانية اليومية"، "في الدول ذات الفائض (بميزان المعاملات الجارية) مثل ألمانيا نلحظ إجراءات يشوبها التردد، على أحسن الأحوال، للتصدي للفائض".

© Sputnik . Ramil Sitdikov نمو فائض الميزان التجاري الروسي خلال مايو بنحو مرتين

وأضاف أوبستفيلد أن "على الدول ذات ميزان المعاملات الجارية المنخفض للغاية مثل الولايات المتحدة أن تقلص عجز الميزانيات وتشجع الأسر على إدخار المزيد وتطبع سياستها النقدية تدريجيا".

وتابع "صافي المراكز الخارجية سيتباعد أكثر. يزيد ذلك من مخاطر حدوث تعطيلات ناجمة عن تعديلات أسعار العملات أو الأصول في الدول المدينة مما سيلحق الضرر بالجميع".

وأوضح "إذا حدث تعديل مفاجئ، فإن البلدان المدينة والدائنة ستعاني على حد سواء".

ويؤكد صندوق النقد والمفوضية الأوروبية أن على ألمانيا أن تعزز الطلب المحلي عن طريق زيادة الأجور والاستثمار للحد مما يصفانه بالاختلالات الاقتصادية العالمية. ويوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ انتخابه انتقادات متكررة لقوة الصادرات الألمانية.