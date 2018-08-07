روسيا والصين تعلنان عن إنشاء صندوق للتنمية الإقليمية بقيمة 100 مليار يوان

صرح الأمين العام للمؤسسة الصينية لتنمية الشركات في الخارج، كبير الاقتصاديين، خي تشين وي، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا والصين ستعلنان خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي عن إنشاء الصندوق الروسي الصيني للتنمية الإقليمية بقيمة 100 مليار يوان.
بكين — سبوتنيك. وقال خي تشين وي: "سيكون أحد أهم الأحداث بالنسبة لنا هذا العام في المنتدى الاقتصادي الشرقي هو إنشاء الصندوق الروسي الصيني للتنمية الإقليمية. لقد صادق مجلس الدولة للإصلاح والتنمية، يوم 7 حزيران/يونيو، رسميا على إنشاء صندوق التنمية الإقليمية وكنا قد أعلنا من قبل عن خططنا لإنشاء هذا الصندوق. التصديق الرسمي على إنشاء هذا الصندوق هو حدث كبير بالنسبة للبلدين". وأضاف أن الصندوق يهدف إلى تطوير التعاون الإقليمي الثنائي، إلا أن الأموال المخصصة له مقدمة من الجانب الصيني فقط. وقال الأمين العام: "هذا يرتبط ارتباطا وثيقا بروسيا أيضا، لأن شركة إدارة الصندوق قامت بالفعل بتسجيل المؤسسة في موسكو، والتي ستكون مسؤولة عن اختيار المشروعات".
وأشار خي تشين وي: "سيقام حفل رسمي، ونأمل أن يتمكن قادة البلدين من المشاركة فيه، ولكن لا يزال من الصعب التحدث عن هذا، فكل شيء سيعتمد على جدول أعمالهما".
المؤسسة الصينية لتنمية الشركات في الخارج هي منظمة عامة غير ربحية تحت السلطة المباشرة للجنة الحكومية للإصلاح والتنمية في الصين. وتقدم الجمعية خدمات للشركات الصينية في مجال الاستثمار وتطوير الأعمال في الخارج. في أيار/مايو الماضي، في أعقاب نتائج منتدى "منطقة توقيت واحدة- طريق واحد"، أعلنت اللجنة الحكومية للإصلاح والتنمية في الصين عن خطط لإنشاء صندوق روسي صيني بقيمة 100 مليار يوان لتطوير التعاون الإقليمي بين الشرق الأقصى الروسي والمناطق الشمالية الشرقية من الصين.
وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى الصين أندريه دينيسوف، أن الجانب الصيني أكد مشاركة الرئيس شي جين بينغ في المنتدى الاقتصادي الشرقي، ومن المتوقع أن يكون الزعيم الصيني الضيف الرئيسي في المنتدى. وسيعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في حرم جامعة الشرق الأقصى الاتحادية على جزيرة "روسكي" في الفترة من 11 إلى 13 أيلول/سبتمبر.
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