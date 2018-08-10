بورصة وول ستريت تغلق منخفضة مع تضرر أسهم البنوك من أزمة تركيا

هبطت بورصة وول ستريت اليوم الجمعة مع تضرر أسهم البنوك من أزمة اقتصادية متفاقمة في تركيا تثير مخاوف من احتمال أن تمتد إلى اقتصادات عالمية أخرى.

© AP Photo / Richard Drew المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة "وول ستريت" تنهي الأسبوع منخفضة

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 192.09 نقطة، أو 0.77 بالمئة، إلى 25313.14 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 20.30 نقطة، أو 0.71 بالمئة، ليغلق عند 2833.28 نقطة، بحسب رويترز.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 52.67 نقطة، أو 0.67 بالمئة، إلى 7839.11 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع متباينة مع هبوط داو جونز 0.6 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.3 بالمئة في أعقاب خمسة أسابيع متتالية من المكاسب، في حين صعد ناسداك 0.3 بالمئة.