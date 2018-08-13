الأسهم الأمريكية تتراجع بفعل هزة العملة التركية

تراجعت الأسهم الأمريكية أمس الاثنين مع امتداد التوترات العالمية الناجمة عن انحدار العملة التركية إلى وول ستريت.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية منخفضة وتواصلت خسائر المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي لليوم الرابع على التوالي، بحسب رويترز.





© REUTERS / MURAD SEZER مصرفيون يكشفون خطوة للبنك المركزي التركي لمواجهة أزمة الليرة ونزل داو 125.64 نقطة بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 25187.5 نقطة وهبط ستاندرد آند بورز 11.34 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 2821.94 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 19.40 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 7819.71 نقطة.









وفي يوم الجمعة تحول ذلك التراجع المطرد إلى انهيار: انخفضت الليرة بما يصل إلى 18 بالمئة ونالت من الأسهم الأمريكية والأوروبية مع تخوف المستثمرين بشأن انكشاف البنوك على تركيا. وسجلت العملة مستوى منخفضا جديدا اليوم عند 7.24 للدولار.





رغب المستثمرون في زيادة صريحة لسعر الفائدة القياسي من أجل وقف خسائر العملة لكن المصرفيين يقولون إن إعادة العمل بممر سعر الفائدة قد يكون بديلا عن رفع الفائدة.