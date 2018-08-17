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07:43 17 أغسطس/ أب 2018
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    حقل نفطي

    النفط ينخفض وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي

    © Sputnik . Boris Babanov
    اقتصاد
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    انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع اتجاه الخام الأمريكي نحو سابع تراجع أسبوعي وسط زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مما قد يحد من الطلب على البترول في ظل تراكم المخزونات.

    وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 71.40 دولار للبرميل عند الساعة 00229 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي سنتا واحدا إلى 65.45 دولار للبرميل، وفقا لرويترز.

    وبرنت بصدد التراجع اثنين بالمئة هذا الأسبوع، في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي. أما الخام الأمريكي ففي طريقه لتكبد خسائر للأسبوع السابع، مع انخفاض يتجاوز ثلاثة بالمئة.

    وأظهرت بيانات يوم الأربعاء زيادة كبيرة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة مما غذى القلق بشأن توقعات الطلب على الوقود، بالإضافة إلى تعرض الخام لضغوط من موجة بيع واسعة في السلع الأولية الصناعية مثل النحاس والأزمة المالية في تركيا.

    نفط
    © AP Photo /
    النفط يرتفع بفعل محادثات تجارة صينية أمريكية مزمعة

    وقال بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة "المستثمرون لا يزالون حذرين مع بقاء الزيادة المفاجئة في المخزونات الأمريكية يوم الأربعاء حاضرة في أذهانهم".

    وتبادلت الصين والولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على سلع ومنتجات وهددتا بفرض رسوم أخرى على صادرات قيمتها مليارات الدولارات، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.

    وفي الوقت نفسه هزت الأزمة التي تعصف بالليرة التركية الأسواق الناشئة وترددت آثارها عبر أسواق الأسهم والسندات والمواد الخام.

    وأظهرت بيانات أمريكية يوم الأربعاء أن انتاج الخام في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 10.9 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس آب. وزادت مخزونات النفط الأمريكية 6.8 مليون برميل، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس آذار من العام الماضي.

    ويظهر الطلب الآسيوي علامات على التباطؤ مع تضرر اقتصادات بعض أكبر مشتري النفط في العالم من النزاعات التجارية وقوة الدولار.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    النفط
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