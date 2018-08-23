أسعار النفط تهبط مع تصاعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، تحت وطأة النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، لكن انخفاضا في مخزونات الخام التجارية الأمريكية قدم بعض الدعم.

وفي الساعة 06:47 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 74.54 دولار للبرميل منخفضة 24 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة عن إغلاقها السابق.

وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط 67.80 دولار بانخفاض 6 سنتات عن أحدث تسوية لها مدعومة بعض الشيء بتراجع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

© AFP 2018 / Pierre-Henry DESHAYES النفط يسجل أعلى سعر في أسبوع بسبب إيران

وضعفت الأسواق العالمية في ظل احتدام النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي قد يكبح النمو الاقتصادي، بحسب مانقلت "رويترز".

وصعدت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية الضروس اليوم بتطبيق رسوم عقابية نسبتها 25 بالمئة على سلع قيمتها 16 مليار دولار لكل منهما. وتعقد واشنطن اجتماعات هذا الأسبوع بشأن فرض رسوم على قائمة واردات صينية مقترحة قيمتها 200 مليار دولار إضافية.

وقالت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية "من المتوقع لهذه الإجراءات (مجتمعة) أن تحذف ما يصل إلى 0.3-0.5 نقطة مئوية من نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للصين في 2019.

"بالنسبة للولايات المتحدة… القيود التجارية ستمحو نحو ربع نقطة مئوية من نمو الناتج الإجمالي الحقيقي ليصبح 2.3 بالمئة في 2019."

وفي أسواق النفط الأمريكية، قدم تراجع مخزونات الخام التجارية دعما أقوى لغرب تكساس الوسيط مقارنة مع برنت.