الذهب يهبط والدولار يرتفع مع توقعات بارتفاع الفائدة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، بعد أن بلغت أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بفعل المخاوف من جولة أخرى من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1191.62 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 13 أغسطس/ آب عند 1201.51 دولار في الجلسة السابقة، لكنه فشل في التمسك بالمستوى النفسي المهم البالغ 1200 دولار بعد أن ارتفع من أدنى مستوى في عام ونصف العام، الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1197.8 دولار للأوقية.

© REUTERS / MURAD SEZER أتراك يبيعون طنا من الذهب دعما لليرة

وقال بيتر فونج، مدير التداول لدى وينج فونج للمعادن النفيسة في هونج كونج "الناس قلقون بشأن الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين ويشترون الدولار الذي يُنظر إليه كملاذ آمن حاليا".

ويجتمع مسؤولون أمريكيون وصينيون للمرة الأولى في أكثر من شهرين للعثور على وسيلة للخروج من النزاع التجاري العميق بين البلدين، لكن لا توجد أدلة على أن المناقشات التي تجرى على مستوى منخفض ستوقف الجولة الجديدة من الرسوم الأمريكية، التي تدخل حيز التنفيذ اليوم.

وفقد الذهب، الذي تراجع ما يقرب من 13 بالمئة منذ بلغ المستوى المرتفع 1365.23 دولار في أبريل/ نيسان، جاذبيته كملاذ آمن في ظل أزمة العملة التركية والنزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على نحو متزايد صوب شراء الدولار الأمريكي بدلا من الذهب.

© Sputnik . Pavel Lisitsin الذهب يتعافى وسط محادثات تجارية مزمعة بين الولايات المتحدة والصين

ويشير محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن المركزي الأمريكي يمضي على مسار زيادة أخرى في أسعار الفائدة بعد أن زادها مرتين هذا العام.

ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به الذهب، وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل سلة من 6 عملات ليسجل مؤشره 95.411.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 14.62 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 781.05 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 916.70 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 928.50 دولار أمس الأربعاء.