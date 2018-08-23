تراجع الليرة التركية مستمر بعد تصريحات أنقرة الأخيرة

تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس 23 آب/أغسطس، لتظل تحت ضغط مع استمرار المواجهة بين تركيا والولايات المتحدة، بخصوص مصير قس أمريكي دون بادرة حل.

© AFP 2018 / OZAN KOSE انخفاض الليرة التركية متأثرة بتهديد واشنطن بفرض المزيد من العقوبات

وقالت أنقرة إن واشنطن تشن "حربا اقتصادية"، ولا تبدي احتراما للنظام القضائي، فيما يتعلق بقضية القس أندرو برانسون، الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهاب، وهي القضية التي أضرت بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

واتخفضت الليرة بنسبة 1.1 بالمئة إلى 6.1000 مقابل الدولار بعد إغلاقها عند 6.0330 ليرة.

والعملة منخفضة 38 بالمئة هذا العام وتغذي أزمة العلاقات الأمريكية التركية خسائرها التي أطلقتها ابتداء بواعث القلق من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وجاءت التعاملات دون المعتاد وتركزت على الأرجح في الأسواق الخارجية. والأسواق التركية مغلقة منذ يوم الاثنين في عطلة بمناسبة عيد الأضحى.