وكالة: الاقتصاد الألماني يحقق فائضا قياسيا

أعلن وزير المالية الألماني أولاف شولز، أن الدين العام الألماني، قد ينخفض إلى أقل من سقف الدين الذي حدده الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام، بعدما أظهرت بيانات أن اقتصاد البلاد يحقق فائضا قياسيا.

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جاء ذلك خلال فعاليات اليوم المفتوح السنوي الذي يفتح فيه الوزراء الألمان أبوابهم أمام الجمهور، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" اليوم الأحد 26 أغسطس/ آب.

وقال شولز إن مستويات الدين العام الألماني ربما تنخفض إلى أقل من 60 في المئة من الناتج الاقتصادي في وقت مبكر عن الموعد الأصلي المستهدف في 2019.

ويرجع انخفاض مستويات الدين إلى متانة الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي حقق نمو بقيمة 0.5 في المئة في الربع الثاني، وهو ما دفع فائض القطاع العام في النصف الأول من العام للصعود إلى مستوى قياسي عند 48.1 مليار يورو (55 مليار دولار).