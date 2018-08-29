وزيرة الخارجية الكندية: هناك "عمل ضخم يجب إنجازه" في محادثات "نافتا"

قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند اليوم الأربعاء إنها لا تزال متفائلة بإحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة حول تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا"، لكنها قالت إن "هناك قدرا ضخما من العمل يجب إنجازه".

© REUTERS / STAFF اتفاق"نافتا" ينعش الأسهم الأوروبية

أبلغت فريلاند الصحفيين عقب اجتماع مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر "عقدنا اجتماعا جيدا أمس. وعقدنا أيضا اجتماعا جيدا اليوم".

وأضافت قائلة "لا زلت متفائلة بالمناقشات التي نجريها والتقدم الذي نحققه"، بحسب مانقلت "رويترز".

لكنها قالت "عندما يتعلق الأمر بمسائل بعينها، فإن لدينا قدر ضخم من العمل يجب إنجازه".

اتفقت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الاثنين على تعديل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".

ويضغط ذلك على كندا كي توافق على شروط جديدة في تجارة السيارات وتسوية النزاعات.