الأكبر في أسبوع... اليورو يتراجع أمام الاسترليني

تراجعت العملة الأوروبية "اليورو" إلى أدنى مستوياتها، في أسبوع، أمام الجنيه الاسترليني، اليوم الخميس 30 أغسطس / آب.

© REUTERS / Yannis Behrakis صندوق الإنقاذ بمنطقة اليورو: اليونان تخرج من آخر برامج الإنقاذ بنجاح

ذكرت وكالة "رويترز" أن اليورو واصل موجة خسائره، التي بدأها الليلة الماضية بعد أن لمح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج البريطاني، إلى موقف مرن تجاه بريطانيا في المحادثات الجارية.

وهبط اليورو في المعاملات المبكرة في لندن 0.2 بالمئة إلى أقل سعر في أسبوع أمام العملة البريطانية عند 89.73 بنس لتصل خسائره منذ الجلسة الماضية إلى 1.3 بالمئة.

ولفتت "رويترز" إلى قول ميشيل بارنييه إن الاتحاد الأوروبي مستعد لعرض علاقة غير مسبوقة على بريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد.

وأضاف: "لكن الاتحاد الأوروبي لن يسمح بأي شيء قد يضعف سوقه المشتركة".