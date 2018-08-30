ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب العقوبات الأمريكية ضد إيران

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط أنباء عن تراجع صادرات إيران من "الذهب الأسود" مع دخول العقوبات الأمريكية على البلاد حيز التنفيذ.

© AFP 2018 / Majid Asgaripour العقوبات الأميركية لن تؤثر على بناء المحطة حرارية في إيران

موسكو — سبوتنيك . ووفقا لبيانات البورصة وتعليقات المحللين، في تمام الساعة 13:34 (بتوقيت موسكو)، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، لخام "برانت" بنسبة.37 بالمئة، إلى 77.75 دولار للبرميل. وارتفعت أيضا سعر العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.32 بالمئة إلى 69.75 دولار للبرميل.

هذا وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس الجاري، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) حيث أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق واستئناف العمل بكافة العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.