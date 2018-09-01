مبادرة هندية توفر الخدمات المصرفية للفقراء

قالت وكالة "رويترز" اليوم السبت 1 سبتمبر / أيلول، إن مودي يسعى منذ 2014، إلى إنهاء ما يصفه بـ"النبذ المالي" من خلال تمكين ملايين الأشخاص من استخدام الخدمات المصرفية في الهند.
وسيكون عدد فروع بنك المدفوعات الهندي في بداية تعاملات 650 فرعا، بينما سيكون الحد الأقصى للودائع في الحساب الواحد 100 ألف روبية (1408 دولارات)، بينما تقول الحكومة الهندية إنها تخطط لربط 155 ألف مكتب بريد بشبكة بنك المدفوعات الجديد بحلول 31 ديسمبر / كانون الأول، حيث سيساهم في خدمات تحويل الأموال ودفع الفواتير.
وخلال حفل تدشين البنك في نيودلهي، قال رئيس الوزراء الهندي: "سنوصل الخدمات البنكية إلى القرى والفقراء بهذه الطريقة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)