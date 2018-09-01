مبادرة هندية توفر الخدمات المصرفية للفقراء

أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، تدشين بنك مدفوعات، لتحويل رجال البريد إلى مصرفيين، لتقديم الخدمات المالية للفقراء في المناطق الريفية.

قالت وكالة "رويترز" اليوم السبت 1 سبتمبر / أيلول، إن مودي يسعى منذ 2014، إلى إنهاء ما يصفه بـ"النبذ المالي" من خلال تمكين ملايين الأشخاص من استخدام الخدمات المصرفية في الهند.

© REUTERS / Baz Ratner الهند وإسرائيل تدشنان صندوقا للابتكار أثناء زيارة مودي