خطوة غير مسبوقة... وقف التعامل بالدولار بين العراق وإيران

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق، إيقاف التعامل بالدولار الأمريكي، بين البلدين فيما يتعلق بالمبادلات التجارية، التي تجري بين البلدين.

ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم السبت 1 سبتمبر / أيلول، إنه تم إلغاء عملة الدولار في المبادلات التجارية بين العراق وإيران، مضيفا: "سيتم الاستعاضة عن الدولار الأمريكي بعملات أخرى مثل اليورو، والريال الإيراني، والدينار العراقي".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi في ظل العقوبات الأمريكية... إيران والعراق توقعان اتفاقية جديدة

وقال رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية، إن معظم التبادلات التجارية ستتم بعملات بديلة، مضيفا: "قسما آخر من المبادلات بين المصدرين الإيرانيين مع التجار العراقيين، سيتم بنظام المقايضة التجارية، أو بأشكال توافقية بين الطرفين".

وتابع: "حجم انتقال الأموال بين بغداد وطهران عن طريق المصارف، قليل جدا، رغم وجود تعاملات بين البلدين قيمتها 8 مليارات دولار".

ولفت يحيى آل إسحاق إن حل القضايا المصرفية بين البلدين يجب أن يكون من أولويات الاقتصاد الإيراني الرئيسية، وذلك لإزالة العقبات الخاصة بإنشاء مصرف إيران عراقي مشترك.

وذكر آل إسحاق إن العراق يعد ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين، مشيرا إلى أن صادرات إيران إلى العراق تختلف كثيرا عن الصادرات الإيرانية إلى الصين.

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في أغسطس / آب الماضي، إن بغداد ترفض أية عقوبات اقتصادية على أية دولة خاصة دول الجوار، موضحا أنها خطأ جوهري واستراتيجي.

وفي وقت سابق أكد العبادي التزام بلاده بعدم التعامل بالدولار الأمريكي مع إيران، وليس بالعقوبات الأمريكية، مشددا على موقف العراق الرافض لفرض العقوبات.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات ضد إيران تشمل عدة مجالات من بينها التحويلات البنكية بالعملة الأمريكية، ومجال المعادن والألمنيوم، والصلب، وغيرها، بينما تطال مجالات الطاقة والنفط في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.