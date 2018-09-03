تسجيل
09:19 03 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    وحدة ضخ النفط

    روسيا تحافظ على موقعها الريادي عالميا في إنتاج النفط

    © AP Photo / Fernando Llano
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حافظت روسيا على موقعها الريادي في إنتاج النفط على مستوى العالم في شهر حزيران/يونيو الماضي، حيث بلغ حجم إنتاج النفط في روسيا 11.056 مليون برميل يوميا، بينما احتلت الولايات المتحدة والعربية السعودية المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.

    وحدة ضخ النفط
    © AP Photo / Fernando Llano
    بفعل زيادة إنتاج أوبك وأمريكا...هبوط أسعار النفط
    موسكوـ سبوتنيك. وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الطاقة الروسية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية التي تم نشرها على موقع وزارة الطاقة الروسية إلى أن  روسيا أنتجت في شهر حزيران/يونيو الماضي 45.292 مليون طن من النفط، أي ما يعادل 11.066 مليون طن يوميا. كما ازداد متوسط الإنتاج الشهري في روسيا بنسبة 0.85 في المائة.

    وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية من حيث إنتاج النفط، وفقا لما أشارت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، إذ بلغ حجم الإنتاج في حزيران/يونيو الماضي 10.674 مليون برميل يوميا، أي بزيادة عن شهر أيار/مايو نسبتها 2.2 في المائة.

    أما العربية السعودية فحلت ثالثا، ووفقا لتقرير أصدرته منظمة أوبك، في شهر حزيران /يونيو الماضي، أنتجت 10.44 مليون برميل يوميا أي بزيادة 4.2 في المائة.

    وساهم في انتعاش سوق النفط إلى حد كبير جهود الدول للحد من إنتاج النفط بما في ذلك روسيا، والمملكة العربية السعودية.

    واتفقت دول أوبك وعدد من الدول خارجها، في أواخر عام 2016، في فيينا على تخفيض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يوميا. وقد انطلقت عملية تنفيذ هذه الصفقة منذ بداية عام 2017 وثم تم تمديد سريانها مرتين.

     

    انظر أيضا:

    بفعل زيادة إنتاج أوبك وأمريكا...هبوط أسعار النفط
    شركة "روس نفط" تبدأ إمداداتها إلى مصفاة النفط التركية "ستار"
    روسيا وأذربيجان توقعان اتفاقية تنقيب مشترك عن النفط والغاز
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط مخاوف من خفض التوريدات الإيرانية
    ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب العقوبات الأمريكية ضد إيران
    مسؤول: ضخ النفط لن يتأثر بتأخر توقيع مشار على اتفاق السلام
    إيران تخفض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع
    النفط يهبط مع زيادة معروض أمريكا لكن عقوبات إيران الوشيكة تكبح الخسائر
    الكلمات الدلالية:
    النفط, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة أزياء تمثل شركة كيا في معرض موسكو الدولي للسيارات 2018
    الجميلات والسيارات الفاخرة في معرض موسكو للسيارات 2018
    النوم تحت سماء آمنة
    النوم تحت سماء آمنة
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك