"العقوبات على إيران" ترفع أسعار النفط عالميا

ارتفع سعر النفط، مساء اليوم الاثنين، وذلك في ضوء مخاوف المستثمرين بشأن استمرار انخفاض إمدادات النفط من إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

© Sputnik . Alexei Danichev أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط مخاوف من خفض التوريدات الإيرانية

موسكو — سبوتنيك . وكانت أسعار العقود الآجلة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، لنفط برنت قد ازدادت بـ0.46 في المئة حتى 78 دولاراً للبرميل، بحسب معطيات البورصة، أما أسعار العقود الآجلة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، فازدادت بـ0.49 بالمئة حتى 70.11 دولار للبرميل.

وأشار خبير "إيميريتس إن بي دي" إيدوارد بيل، إلى أن إنتاج النفط في إيران تبدو عليه مظاهر التدهور، حيث انخفض بـ150 ألف برميل يوميا، الشهر الماضي.

وقال بهذا الصدد: "بدأ مستوردو النفط الإيراني بالتخلي عن الإمدادات من هذا البلد".

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.